Élections cantonales 2023 - Lüscher rêve de quatre femmes de droite pour Genève

Le conseiller national Christian Lüscher (PLR/GE) pose dans son étude d’avocat à Genève. Il lance un débat délicat inspiré par les alliances du Centre, du PLR et de l’UDC dans le canton de Vaud, de Fribourg et de Berne.

Après Fribourg, les droites vaudoise et bernoise ont réussi à s’allier en vue des élections cantonales. Ça vous fait rêver?

Bien sûr que ça me fait rêver pour Genève. La seule façon d’obtenir une majorité au niveau cantonal ou communal – Morges en a été l’exemple – est de s’allier du centre à la droite et de trouver le plus petit dénominateur commun. Je suis persuadé qu’il y a à Genève un programme sur lequel on peut tous s’entendre: baisse des impôts pour les personnes physiques, reprise en main de l’école publique, fin de la guerre contre les transports privés, une préoccupation majeure, ainsi qu’une approche plus économique du défi climatique.