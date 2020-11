La Côte – Lueur d’espoir pour des victimes de la fiscalité agricole Un couple d’agriculteurs fait recours au Tribunal cantonal contre une décision du fisc qui le priverait des «économies d’une vie». Le verdict est très attendu dans le monde paysan. Raphaël Cand

Les domaines agricoles sont particulièrement frappés par un changement fiscal induit par un jugement du Tribunal fédéral. Image d’illustration. Lucien Fortunati

«Vous allez les condamner ou les sauver; les mots ne sont pas trop forts. Condamner ou sauver: y a-t-il une personne dans cette salle qui s’est vue arracher trois quarts de ses économies? Y en a-t-il une seule?» S’adressant aux juges, l’avocat Yves Noël a crûment résumé mercredi la situation d’un couple d’agriculteurs de la Côte à qui le fisc vaudois réclame 365’000 francs dans le cadre d’une affaire où l’on marche sur la tête.

Pour mieux comprendre le triste sort que l’administration a réservé aux époux paysans dont «24 heures» avait relaté l’histoire en mars 2018, il faut remonter le temps d’une petite dizaine d’années. Nous sommes alors en 2011 et les agriculteurs cessent leurs activités pour raison d’âge. Le 9 décembre, ils officialisent la donation de la ferme, des installations et des terres à leurs filles, aucune de ces dernières ne souhaitant reprendre le domaine. Personne ne le sait ce jour-là, mais le Tribunal fédéral (TF) a rendu une semaine plus tôt un arrêt qui va bouleverser le système de la fiscalité agricole pratiqué pendant des décennies. Avec des conséquences importantes puisque, pour faire simple, les terrains agricoles situés en zone constructible voient leur fiscalité passer de 7% sans AVS à 41,5% plus AVS, soit près de 50% de charges fiscales et sociales. L’impôt est par ailleurs dû même s’il n’y a pas de vente, par exemple dans les cas de départ à la retraite… ou de donation à la génération suivante.