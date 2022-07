Il y a d’abord l’odeur. Celle du bitume qui chauffe sous un soleil de plomb. Puis le bruit. Celui des pales d’un hélicoptère militaire qui tournoie au-dessus de la ville. Dans la gare, la police patrouille partout et c’est un convoi de plusieurs véhicules qui passe sur la route devant nous. En ce dimanche après-midi, le décor est donné: c’est ce lundi que s’ouvre à Lugano la Conférence sur la reconstruction de l’Ukraine.

«Tout cela n’a pas de sens, réagit Armando, fringuant retraité luganais. Les Macron, Scholz et Draghi ne viendront pas. On ne fait pas de vrais accords avec des seconds couteaux.» Alors qu’Ignazio Cassis, président de la Confédération, accueille au même moment, à quelques kilomètres de là, le premier ministre ukrainien, Denys Shmyhal, et le président du parlement, Ruslan Stefanchuk, on se rend vite compte que le sommet divise la population.