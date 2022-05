75e Festival de Cannes – Lukas Dhont prend une option pour la Palme d’or Le nouveau film de ce jeune cinéaste belge de 31 ans a créé une énorme sensation au festival. Standing ovation de douze minutes pour un métrage qui redistribue toutes les cartes. Pascal Gavillet

Gustav De Waele, Lukas Dhont et Eden Dambrine durant la conférence de presse dédiée au film «Close». KEYSTONE

Il y a parfois des films qui redistribuent toutes les cartes. Qui viennent perturber notre classement des favoris dans un festival comme Cannes et surgissent avec une évidence sidérante dans les derniers mètres d’une compétition dont on n’attend plus rien. C’est le cas de «Close», du jeune Lukas Dhont, 31 ans, Belge, lauréat il y a quatre ans de la Caméra d’or pour l’excellent «Girl».