Guerre en Ukraine – L’Ukraine décrète la mobilisation générale après l’invasion russe La première journée de l’offensive russe en Ukraine, déclenchée jeudi, a déjà fait des dizaines de morts. Des explosions ont été entendues à Kiev vendredi.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dressé vendredi le dernier bilan des pertes côté ukrainien, civiles et militaires: au moins 137 morts et 316 blessés. AFP

L’Ukraine, où des combats meurtriers opposent forces russes et ukrainiennes jusqu’aux portes de Kiev, a annoncé la mobilisation générale pour tenter de freiner l’offensive massive déclenchée par Vladimir Poutine, et des explosions ont retenti vendredi à l’aube dans la capitale.

Jeudi soir, le président Volodymyr Zelensky a décrété la mobilisation générale et le rappel des réservistes sous 90 jours dans toutes les régions du pays. Le dirigeant – qui a regretté que l’Ukraine soit «laissée seule» face à l’armée russe alors que l’Alliance atlantique a indiqué qu’elle n’y enverrait pas de troupes pour la soutenir – a également signalé la présence de «groupes de sabotage» russes à Kiev, dans une vidéo publiée vendredi sur le compte de la présidence.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, à Kiev, jeudi 24 février 2022. AFP

Selon des sources militaires occidentales, l’armée russe se rapprochait de Kiev, où un couvre-feu a été imposé, avec l’intention de «décapiter le gouvernement» ukrainien et d’y installer à la place un gouvernement favorable à Moscou. Le gouverneur de la région de Soumy (nord-est), Serhiï Jyvytskiï – cité par l’agence de presse UNIAN – a déclaré que «des engins (russes, ndlr) sont partis de Soumy en direction de Kiev, beaucoup d’engins», ajoutant que des points de contrôle russes avaient été mis en place sur les routes menant la capitale depuis cette région.

«Décapiter le gouvernement»

Les forces militaires des États de l’Otan ont été placées en état d’alerte et certaines unités vont faire mouvement pour renforcer le flanc est de l’alliance. Un sommet de l’Alliance atlantique consacré à la crise en Ukraine se déroulera en visioconférence vendredi

Un sommet de l’Alliance atlantique se déroulera en visioconférence vendredi. Les États-Unis défendront «le moindre pouce de territoire de l’Otan», a assuré le président Joe Biden. Mais ils n’enverront pas de troupes en Ukraine, a-t-il précisé. Le Pentagone dépêchera toutefois quelque 7000 soldats de plus en Allemagne.

De son côté, la France va accélérer le déploiement dans le cadre de l’Otan de soldats en Roumanie, pays frontalier de l’Ukraine, a annoncé le président Emmanuel Macron à l’issue d’un sommet exceptionnel de l’UE à Bruxelles, jugeant également utile de «laisser ouvert le chemin» du dialogue avec Moscou pour obtenir un arrêt de son offensive.

«Paria»

L’invasion a provoqué un tollé dans la communauté internationale. Les États-Unis et l’Albanie ont demandé un vote du Conseil de sécurité de l’ONU vendredi à 20h00 GMT (21h00, heure suisse) sur un projet de résolution condamnant l’invasion de l’Ukraine et réclamant à la Russie le retrait immédiat de ses troupes.

Joe Biden, pour qui le maître du Kremlin va devenir «un paria sur la scène internationale», a imposé des restrictions aux exportations de produits technologiques vers la Russie. Les dirigeants des 27 pays de l’UE ont parallèlement pris des sanctions «massives» contre la Russie dans les secteurs de l’énergie, de la finance et des transports mais sans l’exclure du réseau bancaire Swift, qui permet de recevoir ou d’émettre des paiements dans le monde entier. Moscou a de son côté promis une réplique «sévère» à ces mesures.

Au moins 137 morts côté ukrainien

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dressé vendredi le dernier bilan des pertes côté ukrainien, civiles et militaires: au moins 137 morts et 316 blessés. L’armée ukrainienne a estimé vendredi les pertes matérielles russes à plus de 30 tanks, quelque 130 véhicules blindés de combat, sept avions et six hélicoptères.

Le ministère de la défense du Royaume-Uni a jugé, dans un communiqué, «improbable que la Russie ait atteint ses objectifs militaires prévus» pour le premier jour de son attaque, soulignant «la résistance acharnée» des forces ukrainiennes.

AFP

