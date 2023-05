Otage dans un pays en guerre – L’Ukraine identifie les policiers qui ont enlevé un Genevois À Kiev, une enquête a permis de mettre la main sur trois agents, dont le cadre d’une brigade criminelle. Le Ministère public genevois vient d’accepter une demande d’entraide. Chloé Dethurens

C’est dans son appartement à Obolon, quartier situé dans la banlieue de la capitale ukrainienne, que la victime, âgée de quarante ans, a été violemment interpellée avant d’être séquestrée durant cinq jours. FUTURE PUBLISHING VIA GETTY IMAGES

Il y a un peu plus d’un an, Xavier* était violemment interpellé chez lui par cinq policiers armés, dans la banlieue de Kiev, en Ukraine. Ligoté, encagoulé et conduit au poste, roué de coups, ce Genevois de quarante ans a été séquestré pendant plusieurs jours par ces agents, rançonné puis libéré par la brigade anticorruption du pays.