Bataille aérienne – L’Ukraine peut-elle contre-attaquer sans avions de combat? Malgré d’importants dons de moyens aériens de ses alliés, l’armée de Kiev peine à prendre l’avantage dans le ciel. Une impuissance qui inquiète les experts. Théophile Simon

Le premier ministre britannique, Rishi Sunak, reçoit le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, à la résidence de Chequers, le 15 mai 2023. Londres annonce vouloir former des pilotes ukrainiens dès cet été. GETTY/CARL COURT

Formations de pilotes ukrainiens annoncées par Rishi Sunak et Emmanuel Macron ce lundi, promesses de «centaines» de drones d’attaque britanniques, livraison de missiles à longue portée et nouveaux canons antiaériens allemands: l’armée de l’air ukrainienne peut être satisfaite de la récente tournée de Volodymyr Zelensky en Europe de l’Ouest. Or, aussi importants que soient ces nouveaux dons de matériel, l’armée ukrainienne n’a toujours pas reçu d’avions de chasse occidentaux et reste limitée à ses quelques dizaines de chasseurs soviétiques. Résultat, les pilotes de Kiev devraient rester cantonnés à un rôle de support lorsque débutera la prochaine contre-offensive. Voici pourquoi.