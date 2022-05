Musique – L’Ukraine remporte l’Eurovision Le groupe ukrainien Kalush Orchestra a terminé premier du concours de l’Eurovision. Le Royaume-Uni et l’Espagne complètent le podium, la Suisse termine 17e.

Les membres du groupe Kalush Orchestra après leur victoire. AFP

L’Ukraine a remporté samedi soir en Italie le concours Eurovision de la chanson, devant le Royaume-Uni et l’Espagne, grâce au vote des téléspectateurs qui ont plébiscité le groupe représentant le pays envahi fin février par les troupes russes.

Le groupe Kalush Orchestra, dont la chanson «Stefania» mêle hip-hop et musique traditionnelle, a recueilli 631 points, devant le Britannique Sam Ryder et son titre «Space Man» (466 points) et la chanteuse espagnole Chanel avec «Slo Mo» (459 points).

AFP

