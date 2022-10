Brésil – Lula «espère» que Jair Bolsonaro acceptera le verdict des urnes Le deuxième tour de l’élection présidentielle au Brésil opposera Lula au président sortant Jair Bolsonaro. Lula est crédité de 52% des intentions de vote.

Un ultime débat télévisé vendredi mettra aux prises les deux finalistes, Lula et Jair Bolsonaro. AFP

L’ex-président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva a dit lundi espérer que Jair Bolsonaro acceptera le verdict des urnes en cas de défaite dimanche au second tour de la présidentielle au Brésil.

«J’espère que si je gagne l’élection, il aura un moment de sagesse et me téléphonera pour reconnaître le résultat», a déclaré Lula lors d’une conférence de presse à São Paulo (sud-est du Brésil). «Si Bolsonaro perd et qu’il veut pleurer… J’ai perdu trois élections», a rappelé Lula. «Chaque fois que j’ai perdu je suis rentré chez moi. Je n’ai pas poussé de jurons et n’en voulais à personne à part moi-même», a-t-il ajouté.

À plusieurs reprises, le président sortant Jair Bolsonaro a mis en doute le système de vote électronique du Brésil et menacé de ne pas accepter le résultat des urnes en cas de défaite contre son rival de gauche. Le président sortant d’extrême droite a cependant atténué son discours ces dernières semaines, cherchant à courtiser les électeurs indécis, affirmant qu’il accepterait le résultat s’il n’était pas «anormal».

«Essayer de gagner chaque vote»

Lula est crédité de 52% des intentions de vote contre 48% pour Jair Bolsonaro, selon un sondage publié la semaine dernière par l’institut Datafolha. Un ultime débat télévisé vendredi mettra aux prises les deux finalistes.

«La stratégie de tout candidat est d’abord d’essayer de convaincre les personnes qui ne sont pas allées voter (au premier tour), pour une raison ou une autre. D’essayer de gagner chaque vote, de faire en sorte qu’il soit facile pour les gens d’aller voter», a encore déclaré l’ex-président de gauche (2003-2010).

«Cette élection définira si nous voulons vivre dans une démocratie ou sous le chaos, le néofascisme. C’est ce qui est en jeu. J’espère que les gens choisiront la démocratie», a martelé le leader du Parti des travailleurs (PT). Lors du premier tour le 2 octobre, Jair Bolsonaro a récolté plus de suffrages que prédit par les enquêtes d’opinion, à 43% contre 48% pour Lula.

AFP

