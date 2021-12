Biodiversité vaudoise – Lully veut rafraîchir les rives de sa rivière Le Conseil général a approuvé un crédit d’études de 36’200 francs pour sécuriser et réaménager les abords du Boiron. Les travaux devraient débuter l’été prochain. Lucas Philippoz

Le cours d’eau du Boiron se balade sur plus de 14 kilomètres et plusieurs Communes doivent se pencher sur le réaménagement des berges notamment. Philippoz

C’est ce qu’on appelle faire d’une pierre deux coups. En plébiscitant à l’unanimité un crédit d’étude de 36’200 francs, les conseillers généraux de Lully, à l’ouest de Morges, entendent non seulement améliorer la sécurité des promeneurs, mais également agir en faveur de la biodiversité.

Et cela sur un tronçon de quelques mètres le long du Boiron, cours d'eau de 14 kilomètres qui se jette dans le Léman. Selon le municipal en charge du projet, Jean-François Rubin, une telle rénovation est aujourd'hui plus que nécessaire, sur plusieurs tronçons d'ailleurs.

Double besoin

À Lully, il s’agit d’abord d’une question de sécurité. Une passerelle doit en effet être consolidée et l’érosion le long des rives a fait apparaître des espacements jugés dangereux. Or, durant les beaux jours, ce sont plusieurs centaines de badauds qui parcourent quotidiennement le dénommé «sentier de la Truite», itinéraire touristique et didactique qui relie Morges à Saint-Prex et qui rencontre un très grand succès

L’environnement, ensuite: les berges seront abaissées et le sentier pédestre déplacé en direction de la forêt, afin de donner plus d’espace au cours d’eau. En outre, les matériaux existants seront réutilisés autant que possible, a précisé l’élu devant l’assemblée. Quant aux travaux, ils débuteraient à l’été 2022.

Porte-monnaie allégé

Au-delà de la vertu intrinsèque affichée du projet, le mariage de ces deux volets revêt un intérêt financier tout sauf négligeable pour la commune. Car le Canton mettra la main à la poche à double titre: d’une part en raison de la portée sécuritaire des travaux, à hauteur de 60%; d’autre part pour son intérêt environnemental (35%).

Au final et selon les calculs de l’Exécutif, Lully ne devra donc payer que 5% des coûts du projet. De quoi expliquer, du moins en partie, le fait que l’acceptation du crédit d’étude soit passée comme une lettre à la poste.

