LOISIRS | 1 jeton acheté = 1 jeton offert – LUNA PARK Chaque année, la Place Bellerive est envahie par des d’attractions offrant, aux petits et grands, un grand moment festif.

Luna Park DR

Le Luna Park revient du 20 mai au 12 juin 2022

Place Bellerive à Lausanne

Depuis plus de 50 ans le Luna Park de Lausanne est là pour divertir les plus petits comme les plus grands dans une ambiance festive et familiale.

Barbes-à-papa, pommes d'amour, crêpes, saucisses et frites font bon ménage avec les chevaux de bois, les autos-tamponneuses et les manèges à sensations fortes, tout ça en musique et dans la bonne humeur, à quelques mètres du lac.

Le 20 mai, jour de l'ouverture, profitez de l'offre spéciale:

50% sur tous les manèges et rabais surprise sur les stands pour tous.

Tous les autres jours, profitez de notre offre spéciale abonnés:

1 jeton acheté = 1 jeton offert