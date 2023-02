Comment en est-on arrivé là? Depuis quelques années, on constate que presque tout le monde est habillé de la même manière: des jeans, le plus souvent ridés et/ou troués, accompagnés d’un haut invariablement noir – en hiver une doudoune noire de rigueur, passablement inesthétique. Et cela dans une majorité de plus en plus frappante: entre 60 et 70% des gens sont ainsi habillés, dans les rues de n’importe quelle ville. On dirait une secte: la Brigade noire et bleue.

Que s’est-il passé? Pourquoi cette envie de ressembler autant à tous et à chacun, surtout quand les magasins et magazines de mode nous submergent avec une grande variété de styles et couleurs d’une inépuisable richesse, peut-être jamais égalée dans l’histoire humaine? Est-ce par paresse? Par solidarité? Un instinct moutonnier? Ou plutôt afin de paraître branché, soi-disant «cool»?

«Même dans les époques les plus pauvres de notre histoire, les habitudes vestimentaires étaient bien plus variées.»

La mode changeante est certes une affaire d’imitation, une volonté de s’intégrer dans le mouvement vestimentaire de son époque. Mais elle tombe rarement dans une telle régression, un minimalisme aussi terne. Même dans les époques les plus pauvres de notre histoire, les habitudes vestimentaires étaient bien plus variées et colorées qu’aujourd’hui. Clairement, l’envie d’antan de s’exprimer et de plaire à ses pairs est révolue. La priorité est donnée au minimalisme le plus sobre, pour ne pas dire le plus sombre.

Terne portrait urbain

Si on ajoute à cela la dictature du smartphone dans tous les lieux et transports publics, cela donne un tableau forcément un peu glauque, loin en tout cas des scènes urbaines qui régnaient dans la grande partie du XXe siècle et avant. Le contraste est dramatique: là où les trottoirs et places étaient peuplés par une diversité d’interactions et de couleurs, on découvre aujourd’hui un tableau urbain bien terne, une grande majorité de gens de tous âges rivés sur leur smartphone, portant un minimum absolu d’attention à autrui. Tout le monde est ailleurs.

Quel désastre. Une fois notre attention occultée par les délices infinis du web, oubliez tout intérêt pour le monde extérieur. Nous sommes les zombies du XXIe siècle, dédiés exclusivement à notre gratification instantanée – messages, Instagram, TikTok, Facebook, Netflix, etc. L’indifférence est totale et un incident ou accident risque fort de se dérouler sans le moindre témoin. Et dans le cas où la police serait appelée à intervenir et à arrêter un mécréant, trouver la bonne personne, vêtue en jeans et doudoune noire, s’annonce bien compliqué!

Est-ce l’expression d’une pauvreté de l’esprit personnelle? Peut-être pas. Est-ce l’expression d’une pauvreté de l’esprit collective, un affront à notre humanité? Assurément oui.

Reid Bishop Afficher plus Docteur en psychologie environnementale, Université de Surrey (Angleterre)

