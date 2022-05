«Étudiant-e-x-s réprimé-e-x-s, le malaise». Inscrit en grandes lettres noires sur une banderole blanche, le message est immanquable ce lundi, à Uni Mail. Accroché aux hautes passerelles du bâtiment, il est à l’initiative de la Conférence universitaire des associations d’étudiants (CUAE), l’association faîtière et syndicat des étudiants de l’Université de Genève.

Une prise de position qui fait suite à l’annonce du rectorat de déposer une plainte pénale pour «contrainte» et «violation de domicile» après l’interruption de conférences organisées au sein de l’institution. Pour rappel, des militants trans et sympathisants de la cause ont perturbé deux événements, les 29 avril et 17 mai.