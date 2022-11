Championnat du monde à Zurich – L’unihockey, l’autre sport qui remplit les patinoires La Swiss Life Arena jouait à guichets fermés (11’254 places), ce week-end, pour voir l’équipe de Suisse. Un chaudron où drapeaux rouges à croix blanche, jodel et culture alémanique. Pierre-Alain Schlosser - Zurich

La ferveur populaire a envahi la patinoire des ZSC Lions, lors du Championnat du monde d’unihockey KEYSTONE

Des trains spéciaux ont été organisés par les CFF pour emmener les flots de supporters à la Swiss Life Arena de Zurich. Une marée rouge qui a convergé dans l’antre des ZSC Lions. Les fans portaient un maillot de l’équipe nationale sur les épaules. Certains se sont grimés. D’autres ont enfilé un costume-cravate rouge avec des centaines de petites croix blanches imprimées dessus. Et comme si cela ne suffisait pas, on a même distribué des milliers de drapeaux à l’entrée pour faire de la patinoire un chaudron acquis à la cause de la «Schwiiiiizer Nati».