Classement mondial des universités – L’UNIL en forte progression, l’EPFL perd une place Le palmarès de Times Higher Education récompense une fois de plus Oxford, Harvard et Cambridge.

L'Université de Lausanne enregistre une forte progression, passant de la 176e à la 135e place au hit-parade des universités (archives). KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

L’université britannique d’Oxford conserve sa première place au classement des universités réalisé par Times Higher Education (THE). Celles de Harvard (USA) et de Cambridge (GB) complètent le podium. L’EPFZ, 11e, reste la meilleure université d’Europe continentale.

L’Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) gagne ainsi quatre places par rapport à l’année passée (15e). Elle reste la haute école la mieux classée hors des Etats-Unis et de Grande-Bretagne. L’EPFL perd un rang pour pointer désormais à la 41e place, selon ce classement publié ce mercredi.

L’Université de Zurich est également en recul, de la 75e à la 82e position. Celle de Berne en revanche entre dans le top 100 et se classe 94e (101e l’an dernier), devant Bâle, 101e, en progression de deux places.

Lausanne en forte progression

L’Université de Lausanne enregistre une forte progression, de la 176e à la 135e place, tandis que Genève, 197e l’an dernier, disparaît du top 200 et se retrouve dans la catégorie 201-250.

Comme précédemment, les dix premières places ne sont occupées que par des institutions américaines et britanniques. Et les hautes écoles européennes sont de plus en plus sous pression des institutions de pays asiatiques, précise THE.

Les Asiatiques en force

Si les établissements européens jouissent encore d’un score moyen supérieur à leurs homologues asiatiques, ces derniers progressent fortement. On dénombre ainsi à présent trois universités d’Asie dans le top 20 mondial (deux chinoises et une de Singapour), contre une seule européenne (EPFZ). Le reste du top 20 est trusté par les établissements anglo-saxons.

Ce classement recense 1799 universités de 104 pays. Il est réalisé à partir de treize indicateurs de performance sondant l’enseignement la recherche, le transfert de connaissances et les perspectives internationales.

ATS

