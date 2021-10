«La deuxième ville du canton» – L’UNIL et l’EPFL projettent leur campus en 2050 Près de 36’000 personnes font vivre le site de Dorigny aujourd’hui. Les hautes écoles viennent de s’entendre pour dessiner leur croissance urbaine à long terme, tablant sur 61’000 usagers. Chloé Din

L’EPFL et l’UNIL veulent faire de leur campus commun un véritable «parc urbain» dans l’Ouest lausannois. Elles proposent entre autres de piétonniser et végétaliser l’avenue Forel, l’un de leurs principaux axes routiers. Patrick Martin

On en parle comme de la «deuxième ville du canton». Actuellement, sur le campus commun de l’UNIL et de l’EPFL, près de 36’000 usagers se côtoient chaque jour, dont près de 27’000 étudiants. Plus que jamais, le site de Dorigny assume son statut urbain en se dotant d’une planification commune aux deux alma mater: le schéma directeur des hautes écoles. Une première.

De quoi aura l’air le campus d’ici à 2050? D’après les projections, il accueillera 61’000 usagers, une croissance de 41% en trente ans, le tout sur une surface large de 2 km. Un timbre-poste. «Le campus a déjà une densité urbaine dix fois supérieure à la Ville de Lausanne», rappelle Franco Vigliotti, directeur du Développement et des constructions à l’EPFL. De quoi se sentir à l’étroit? «Il reste encore beaucoup de potentialités pour se développer, pour autant qu’on le fasse intelligemment», estime Benoît Frund, vice-recteur de l’UNIL.