Sous pression depuis plus d’un an, l’Université de Lausanne a rendu un rapport sur le titre honorifique offert au dictateur italien en 1937.

Benito Mussolini, dictateur italien pendant vingt ans mais étudiant lausannois pendant quelques mois, restera docteur honoris causa de l’Université de Lausanne.

L’alma mater de Dorigny était sous pression depuis 2020, après un énième retour de la polémique, régulièrement ravivée depuis le titre contesté qui avait été remis au duce en 1937. Dans le sillage des déboulonnages de statues ou de noms de rues controversés, avaient suivi des lettres ouvertes, des courriers des lecteurs remarqués, ainsi que récemment encore une pétition dans le sillage d’interventions au Grand Conseil vaudois. Des universitaires, mais également des membres de la communauté italienne ou de la gauche de la gauche, voulaient que l’UNIL aille plus loin que son «livre blanc» de 1987. À l’époque, l’institution avait rendu public les documents d’archives en sa possession et fait un récit détaillé des événements. Sans guère faire un pas de plus.