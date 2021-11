Sexisme et harcèlement sexuel – L’UNIL peine à appliquer la tolérance zéro Incitée par les conclusions d’un audit, l’Université de Lausanne renforce son dispositif afin de favoriser «l’émergence de la parole» sur les cas de harcèlements sexuels. Des dénonciations récentes, au sein de deux facultés, illustrent sa «difficulté» à gérer cette problématique. Vincent Maendly

L’UNIL va renforcer son dispositif contre le harcèlement sexuel et le sexisme KEYSTONE/Laurent Gillièron

«Dans des situations récentes, la Direction [de l’UNIL] a pu mesurer la difficulté à appliquer le triple objectif qui est le sien, à savoir, une tolérance zéro à l’égard du harcèlement sexuel et du sexisme, un contexte favorisant l’émergence de la parole des victimes, et la prévention de tels phénomènes.» Le mail envoyé mercredi matin par l’Université de Lausanne à ses étudiants et son personnel sonne comme un aveu. Elle peut mieux faire, et annonce donc avoir «renforcé son dispositif contre le harcèlement sexuel et le sexisme». Une problématique d’une brûlante actualité, qui agite ces jours l’Université de Berne, ou encore le Béjart Ballet Lausanne et tant d’autres institutions.