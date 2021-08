Hautes écoles passées au crible vert – L’UNIL toujours au top des unis les plus durables Le classement du WWF des hautes écoles au chapitre «durabilité» vient de sortir. L’Université de Lausanne se maintient sur le podium. Emmanuel Borloz

«L’engagement de longue date de l’UNIL est, dans l’ensemble, très convaincant. L’université obtient le plus grand nombre de points possible dans quatre critères et un total de 88,17 points (ndlr: sur un maximum de 100), ce qui lui permet de se classer parmi les institutions ambitieuses.»

Les lauriers à l’institution vaudoise sont tressés par le WWF Suisse. Pour la troisième fois, l’ONG, qui a elle aussi cédé à la mode des classements académiques, publie son rapport d’évaluation sur l’ancrage de la durabilité dans ces institutions. L’alma mater vaudoise, championne en 2019, décroche cette année la 2e place du classement dominé par l’EPFZ (89,92 points).

L’Université de Berne complète le podium. Quant à l’EPFL, avec ses 74,58 points qui la classent dans la catégorie «milieu supérieur» du classement, elle occupe la 14e place. Au total, vingt-huit hautes écoles du pays ont été passées au crible vert.

But de la démarche: à l’heure où l’importance centrale de la durabilité est reconnue par le message relatif à l’encouragement de la formation, de la recherche et de l’innovation (FRI), il s’agit d’encourager les hautes écoles à en faire toujours plus en la matière.

Une dizaine de critères ont permis de réaliser le classement parmi lesquels la stratégie de durabilité que suit l’école, l’implication du plus grand nombre, des étudiants aux professeurs, les moyens mis à disposition pour mettre des mesures en œuvre ou encore des objectifs stratégiques et opérationnels clairs. Et tenus.

Zoom vaudois

Les deux institutions vaudoises participantes s’en sortent plutôt bien. «Exemplaire» à plusieurs niveaux, l’EPFL peut encore s’améliorer sur plusieurs points, relève toutefois le WWF, qui cite sa commission Environnement. «Elle n’a qu’une fonction de conseil, sans droit de proposition ni compétence décisionnelle, de sorte que son poids est limité.»

De son côté, l’UNIL, à la pointe sur le sujet depuis des années, frise le sans-faute. Elle reste sur le podium mais perd toutefois une place. Cause possible: «Elle n’a pas encore annoncé d’objectif en matière de neutralité carbone», indique le WWF. Vice-recteur chargé de la durabilité à l’UNIL, Benoît Frund assume.

«Prôner la neutralité carbone à l’échelle d’une région se conçoit mais n’a aucun sens à l’échelle d’une université. Cela supposerait que l’essentiel des échanges se passe à l’intérieur d’une institution, qu’on passe notre vie sur le campus», observe le responsable.

Qui juge que l’initiative zéro émissions nettes et que les objectifs de la société à 2000 watts pour réduire les émissions de CO 2 de ses infrastructures d’une tonne par année que suit l’UNIL sont bien plus pertinents.

