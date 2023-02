Trafic en ville – L’Union des transports publics veut constituer les zones 30 en exception L’organisation faîtière juge que la limitation de vitesse à 30km/h a des «conséquences négatives» sur les transports publics et demande des «mesures compensatoires».

Pour l’UTP, les zone 30 doivent faire figure d’exception sur les axes principaux. KEYSTONE

Les mesures visant à apaiser le trafic et les zones 30 ont des «conséquences négatives» sur les transports publics et augmentent les coûts d’investissement. L’Union des transports publics (UTP) demande des «mesures compensatoires» mardi dans une de prise de position.

«La limitation de la vitesse à 30 km/h n’est pas toujours judicieuse et doit constituer une exception sur les axes principaux», indique l’UTP dans ce document. La densification des espaces urbains entraîne, selon elle, des «conflits d’objectifs».

En effet, toujours selon l’UTP, une mobilité urbaine durable doit pouvoir garantir des transports publics ponctuels, fiables, de qualité et offrant des temps de trajets attrayants. Pour cela, les transports publics ont besoin de «suffisamment de place et de bonnes conditions-cadres», insiste-t-elle.

En outre, pour continuer à faire «partie de la solution» dans le cadre des stratégies climatiques et énergétiques des collectivités publiques, les transports publics routiers ont besoin de «décarboner rapidement» leurs flottes de véhicules. L’UTP demande donc «de bons financements initiaux et [des] procédures de planification et d’autorisation simples aux niveaux communal, cantonal et fédéral».

ATS/CBD

