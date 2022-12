Comptes journalistes suspendus – L’Union européenne menace Elon Musk et Twitter de sanctions La suspension par Twitter de comptes de journalistes a été jugée comme «inquiétante» par la vice-présidente de la Commission européenne, Vera Jourova.

Depuis son rachat de Twitter pour 44 milliards de dollars, Elon Musk a envoyé des messages contradictoires sur ce qui y est autorisé ou non (archives). KEYSTONE

La vice-présidente de la Commission européenne, Vera Jourova, a jugé vendredi «inquiétante» la suspension par Twitter de comptes de journalistes. Elle a averti le patron du réseau social, Elon Musk, qu’il y aurait «bientôt» des «sanctions».

«Les nouvelles concernant la suspension arbitraire de journalistes sur Twitter sont inquiétantes», a tweeté la responsable, rappelant que la loi sur les services numériques – qui devrait s’appliquer aux géants de la tech à l’été prochain – «exige le respect de la liberté des médias et des droits fondamentaux». «Elon Musk devrait en être conscient. Il y a des lignes rouges. Et des sanctions, bientôt», a-t-elle dit.

Le ministère allemand des Affaires étrangères a également manifesté son inquiétude. «La liberté de la presse ne doit pas être activée et désactivée à convenance», écrit le ministère sur son compte Twitter, au-dessus d’une capture d’écran des comptes suspendus. «Pour cette raison, nous avons un problème avec Twitter», ajoute la diplomatie allemande.

Une douzaine de journalistes

Une douzaine de journalistes américains ont été suspendus du réseau social. Parmi eux, des employés de médias comme CNN (Donie O’Sullivan), le New York Times (Ryan Mac), le Washington Post (Drew Harwell) et des journalistes indépendants.

Certains avaient tweeté à propos de la décision prise mercredi par Twitter de suspendre le compte qui rapportait automatiquement les trajets du jet privé d’Elon Musk.

Twitter n’a pas précisé pourquoi ces comptes avaient été suspendus, ni la durée de leur suspension. Le propriétaire du réseau social, source de nombreuses polémiques depuis qu’il l’a racheté en octobre, a toutefois donné quelques indications dans une rafale de tweets postés dans la nuit de jeudi à vendredi.

«Les comptes impliqués dans du doxing reçoivent une suspension temporaire de 7 jours», a twitté Elon Musk, en indiquant que ces règles s’appliquaient «aux journalistes (avec des guillemets, ndlr) comme à n’importe qui d’autre».

Le terme «doxing» signifie divulguer publiquement sur internet des informations personnelles relatives à un individu, sans son accord.

«Ils ont posté ma position géographique exacte en temps réel, c’est-à-dire littéralement les coordonnées permettant un assassinat, en violation directe (et évidente) des conditions d’utilisation de Twitter», a également assuré Musk.

«Harceleur cinglé»

Au départ de cette histoire, Elon Musk avait tweeté mercredi qu’une voiture à Los Angeles avec un de ses enfants à bord avait été suivie par «un harceleur cinglé», et semblait pointer du doigt le suivi de son jet privé comme en étant la raison.

Il annonçait dans ce tweet qu’il allait poursuivre en justice la personne derrière le compte @ElonJet, désormais suspendu.

Créé par un étudiant et suivi par environ 500’000 personnes, @ElonJet utilisait les données publiques pour indiquer, de façon automatique, quand et où l’appareil du patron de SpaceX et Tesla décollait et atterrissait.

Twitter avait communiqué par la suite pour annoncer que son règlement interdisait désormais la plupart des tweets qui indiquaient la position de quelqu’un en temps réel.

À son arrivée à la tête de Twitter, Elon Musk avait promis de ne pas toucher au compte @ElonJet.

ATS

