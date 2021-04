Communes des environs d’Avenches – L’union fait la force de l’enclave, la fusion pas encore Les syndics des quatre communes de l’enclave d’Avenches tireront leur révérence fin juin. Bilan et perspectives. Sébastien Galliker

Syndics en fonction, Thierry Schneiter (Cudrefin), Martine Herrmann (Faoug), Roxanne Meyer Keller (Avenches) et Blaise Clerc (Vully-les-Lacs) mettront un terme à leur activité politique à la fin de la législature. SÉBASTIEN GALLIKER

La législature qui s’achève marquera un tournant dans l’ancien district d’Avenches. Syndics durant la législature écoulée, voire depuis plus longtemps, Martine Herrmann (Faoug), Thierry Schneiter (Cudrefin), Blaise Clerc (Vully-les-Lacs) et l’ancienne députée Roxanne Meyer Keller (Avenches) ont tous décidé de rendre leur tablier. Vendredi à Salavaux, les patrons des communes qui se sont réunies au sein de l’Association régionale pour l’enfance et la jeunesse en quittant le réseau du district durant la législature tiraient le bilan.

«Quand on est éloigné de notre capitale, Lausanne, mais bien plus proche de Fribourg ou de Berne, il faut se serrer les coudes pour se faire entendre.» Roxanne Meyer Keller, syndique d’Avenches