Négociations sur l’accord-cadre – L’Union patronale critique l’attitude bornée des syndicats Le président de l’association faîtière Valentin Vogt estime que les syndicats avaient des demandes trop élevées lors des négociations sur l’accord institutionnel avec l’Union européenne.

Les possibilités de s’accorder avec les syndicats dans le droit du travail ont été épuisées, selon Valentin Vogt. KEYSTONE/Gaetan Bally

L’attitude bornée des syndicats dans les négociations sur l’accord-cadre avec l’UE a agacé le président de l’Union patronale suisse. Pour Valentin Vogt, les partenaires sociaux avaient le même intérêt, à savoir garantir la protection des salaires.

Les syndicats en voulaient manifestement plus, notamment limiter davantage le marché du travail, avance Valentin Vogt dans une interview publiée mercredi dans les journaux alémaniques de Tamedia. Et Valentin Vogt d’ajouter que les syndicats voulaient un abaissement du quorum des employeurs pour les conventions collectives, une protection contre le licenciement pour les employés les plus âgés ainsi que d’autres mesures négatives pour le marché du travail.

Possibilités épuisées

Les possibilités de s’accorder avec les syndicats dans le droit du travail ont été épuisées, estime-t-il. Et de relever des points problématiques comme la flexibilisation du temps de travail. Ceux qui consultent leurs courriels à la maison après le travail ne peuvent pas le faire en raison d’un droit du travail complètement dépassé car c’est considéré comme du temps de repos, déplore-t-il.

Valentin Vogt rappelle que les syndicats ont publiquement menacé de combattre par référendum toute modification de la loi sur le travail. Cela doit cesser, estime-t-il. «Peut-être qu’un jour il faudra demander au peuple s’il est juste que le fait de répondre à ses courriels le soir à la maison constitue une infraction à la loi», ajoute-t-il.

Face aux défis

Concernant les défis auxquels l’économie doit faire face suite à l’échec des négociations sur l’accord-cadre avec l’UE, Valentin Vogt indique que l’Union patronale, en collaboration avec Économiesuisse, planche sur un programme de politique économique.

Année après année, la Suisse perd du terrain dans les comparaisons internationales, note-t-il. L’économie doit redevenir plus compétitive. Un ensemble de mesures est envisagé. Valentin Vogt explique qu’il s’agira notamment de renforcer le libre-échange avec les pays tiers. Augmenter les contingents issus de ces pays permettra d’atténuer le manque de travailleurs qualifiés, estime-t-il. Un taux de TVA unique figure également parmi les mesures envisagées.

ATS

