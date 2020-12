Élections communales – L’Union Pulliérane lance deux candidats Nadia Privet et Robin Carnello veulent intégrer la Municipalité de Pully. Marie Nicollier

Nadia Privet et Robin Carnello posent au port de Pully. DR

Le groupe politique indépendant de Pully, l’Union Pulliérane (UP), présente deux candidats à la Municipalité en vue des élections communales de mars prochain: Nadia Privet (54 ans) et Robin Carnello (31 ans). Le parti centriste n’est plus représenté à l’Exécutif depuis 2006; il espère bien réintégrer une Municipalité aujourd’hui composée de quatre PLR et d’un socialiste (qui se représentent tous).

«Écouter l’avis des habitants»

Les candidats – tous deux conseillers communaux et originaires de Pully – entendent «remettre les habitants de Pully au centre de préoccupations de la Municipalité» et «s’engager en faveur de la transition énergétique nécessaire au développement durable de la commune pour y préserver et renforcer la qualité de vie».

«Nous voulons remettre les habitants de Pully au centre des préoccupations.» Les deux candidats

«Ma priorité est de faire une politique qui préserve le patrimoine bâti historique, dit Nadia Privet. Certes, il faut densifier, mais il y a une harmonie à préserver; un respect de l’identité de la ville à mettre en œuvre. Il faut mettre en place des garde-fous. Aujourd’hui, il n’y a aucune harmonie. On doit intégrer le contemporain de façon à ce qu’il soit accepté par son environnement originel.» La tenancière du bar à café «Chez Nadia» est cofondatrice de l’association Pully Patrimoine et préside l’association de commerçants Pully-Passion.

Robin Carnello est gestionnaire de projet et président du club de gymnastique de Pully, «ce qui lui permet de promouvoir et de mener à bien des projets pour le sport, à l’instar du fitness urbain qui verra le jour au port», indique l’UP. «Je veux apporter un regard neuf au sein de la Municipalité, explique-t-il. Une manière de faire basée sur la participation des Pulliérans, notamment des jeunes. Toute la population doit être incluse; il faut prêter une oreille attentive aux avis des gens.»