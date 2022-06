En dix éditions, la Feria Flamenca de Renens a vu débarquer du beau monde. La Lupi, Concha Jareño, la Moneta, Manuel Liñan, Pol Vaquero, Monica Fernandez, la Chiqui, Maria Moreno… Autant de noms prestigieux qui, souvent, ne disent pas grand-chose aux néophytes. Mais qui, pourtant, attirent loin à la ronde, font taper du talon les amateurs de flamenco et déclenchent les «olé» à chacune de leurs apparitions.



Après deux années de pause, l’unique Feria Flamenca de Suisse revient en force les samedi 18, avec une soirée tout à fait dans la tradition, et dimanche 19 juin, une grande journée populaire. Les prestations attendues? Celles de deux grandes professeures installées du côté de Zurich: Isabel Amaya, originaire de Cadix, et Elena Vicini. Elles danseront au son des célèbres guitaristes Alfredo Palacios et Puchero et des chanteurs Rafael de Huelva et Juan Granados. À ne pas manquer, non plus, les danses assurées par Sylvia et Antonio Perujo.