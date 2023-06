Lutte contre les violences – L’unité spéciale de police a déjà accueilli 131 victimes La structure lausannoise constate que ses suivis sont plébiscités par les victimes. Elle vient d’engager une criminologue pour affiner leur prise en charge. Romaric Haddou

Les victimes sont accueillies dans un cadre plus chaleureux qu’une salle d’audition classique de la police. Marie-Lou Dumauthioz

Nous l’écrivions il y a un an: en se dotant d’une unité spéciale pour la prise en charge des victimes, Lausanne voulait se donner les moyens de «couper la spirale qui conduit au féminicide». Ce lieu d’accueil (l’adresse reste secrète pour protéger les victimes qui s’y rendent) permet d’écouter et de conseiller celles et ceux qui ont été confrontés à la violence, notamment domestique.