Université de Genève – L’UNIGE choisit le Québécois Eric Bauce pour succéder au recteur L’Assemblée de l’alma mater a préféré le candidat issu de l’Université de Laval (Québec) au Belge Jean-Michel Rigo. Le Conseil d’État pourrait tout annuler. Rachad Armanios

Et le lauréat est… le Québécois Eric Bauce. Mercredi soir, l’Assemblée de l’Université a départagé les deux candidats retenus durant le processus de sélection pour désigner le successeur du recteur, Yves Flückiger, dont le mandat doit se terminer le 15 juillet. Eric Bauce est professeur au Département des sciences du bois et de la forêt de l’Université de Laval, dans la ville de Québec, au Canada. L’autre candidat était le Belge Jean-Michel Rigo, de l’Université de Hasselt, dans les Flandres.

Reste que la décision finale n’appartient pas à cette assemblée de 45 membres, représentative des différents corps universitaires. Selon la loi sur l’Université, c’est au Conseil d’État qu’il revient de nommer le recteur. Or la cheffe de l’Instruction publique, Anne Emery-Torracinta, a insisté sur la nécessité de choisir quelqu’un «qui connaisse très bien les enjeux de la formation et de la recherche en Suisse, ainsi que notre système politique. En somme, une personnalité issue du canton ou pour le moins d’une haute école romande.»

Le Conseil d’État pourrait donc désavouer l’Assemblée de l’Université, ce qui obligerait à recommencer le processus et nécessiterait que l’actuel rectorat assume un intérim puisque la succession serait fatalement repoussée, ce que le rectorat actuel s’est dit prêt à faire. Une telle décision serait potentiellement de nature à ouvrir une crise institutionnelle, car elle porterait atteinte à l’autonomie de l’Université et à sa légitimité.

Mais on n’en est pas (encore?) là. Pour l’Assemblée, Eric Bauce a toutes les qualités requises pour diriger l’Université. Il a «présenté un projet fédérateur et porteur d’avenir, dans la continuité des efforts engagés par le rectorat actuel, non seulement en matière d’excellence et de rayonnement de l’Université, mais également en faveur d’un progrès social environnemental et écologique», selon un communiqué de l’Assemblée. Son profil scientifique est excellent et ses capacités de gestion et de direction sont indiscutables, ajoute l’Assemblée.

Celle-ci regrette de n’avoir reçu qu’une candidature interne et aucune féminine, tout en condamnant les ingérences dans le processus de sélection. Et de s’interroger sur l’attractivité du poste de recteur.

Eric Bauce, qui est ingénieur forestier, est professeur depuis plus de trente ans à l’Université de Laval, dans la ville de Québec, au Canada; elle compte près de 47’000 étudiants et se classe dans les 300 à 400 meilleures du monde.

