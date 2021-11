«Wokisme» au Royaume-Uni – «L’Université de Cambridge doit refléter la société!»

Qu’est-ce que le «wokisme»? Afficher plus

Le militantisme «woke» (de l’anglais éveillé, autrement dit conscient des injustices) est né aux États-Unis dans les années 60 et a été réactivé par le mouvement Black Lives Matter en 2013. Il remet en cause et attaque l’autorité et la domination de la majorité (les hommes, les blancs, les hétérosexuels) sur les minorités. Il s’attaque aussi bien aux discriminations sociales qu’ethniques ou de genre en dénonçant les privilèges des dominants.