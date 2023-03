Visibilité des chercheuses – L’Université de Genève veut davantage promouvoir ses expertes L’alma mater lance une plateforme censée faciliter l’accès à plus de 800 chercheuses, professeures et cadres féminins.

L'Université de Genève (UNIGE) va faciliter le lien avec des centaines de femmes qui oeuvrent pour elle (archives). KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

L’Université de Genève (UNIGE) estime que les femmes qui collaborent avec elle ne sont pas assez demandées pour relayer des analyses auprès du public. Elle lance mercredi prochain une «plateforme des expertes».

Au total, plus de 800 chercheuses, professeures et cadres féminins oeuvrent pour l’UNIGE. Cette base de données, établie à l’initiative du Service égalité et diversité de l’université, doit permettre de les mettre davantage en avant.

Elle recense les domaines de compétence des spécialistes. De même, celles-ci pourront être contactées plus facilement grâce à cet instrument.

ATS

