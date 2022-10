Égalité des chances – L’Université de Lausanne anonymisera les examens Pour éviter les discriminations, l’Université de Genève devra corriger les copies à l’aveugle. À l’UNIL, un plan similaire est sur les rails pour 2024. Chloé Din

Différentes méthodes seront testées durant cette année académique à Lausanne pour éviter toute discrimination lors des écrits. Les corrections devraient se faire à l’aveugle dès l’année suivante dans toutes les facultés. PATRICK MARTIN

L’Université de Genève devra rendre anonymes les copies d’examens écrits afin d’éviter les risques de discrimination et de favoritisme. C’est ce qu’a décidé le Grand Conseil genevois la semaine dernière, en validant un projet de loi en ce sens. L’alma mater du bout du lac est l’une des dernières en Suisse à adopter ce principe, déjà appliqué depuis longtemps à Neuchâtel et Fribourg, par exemple, dans certaines facultés. Et à l’Université de Lausanne?