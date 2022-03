Interview de Guy Parmelin - «L’urgence, c’est de faire cesser le massacre en Ukraine» 

Vos parents ont vu la guerre en Europe. Vous pensiez vivre cela un jour?

Non, pas comme ça. Quand j’avais 9 ans, je me souviens de l’invasion de la Tchécoslovaquie et de l’inquiétude de mes parents quand ils suivaient l’évolution de la situation à la radio. Mais le contexte était différent, on était dans une logique de blocs.