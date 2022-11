Projet de recherche à l’EPFL – L’urgence climatique a-t-elle une influence sur nos comportements? L’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) pose les bases d’une recherche qui doit permettre de déterminer si les comportements des habitants de l’arc lémanique ont évolué face aux défis climatiques.

L’EPFL lance une étude pour mesurer l’évolution des comportements face à l’urgence climatique. Plus de 10’000 personnes de l’arc lémanique viennent de recevoir un premier questionnaire sur leurs habitudes en matière de mobilité. Le projet de recherche comportera plusieurs volets et s’étendra sur cinq ans.

Baptisée «Panel lémanique», la recherche est pilotée par la Faculté de l’environnement naturel, architectural et construit (ENAC) de l’EPFL, en collaboration avec Vaud, Genève et le Grand Genève. L’objectif est de mieux connaître les habitudes de vie et de consommation des ménages et d’identifier des leviers pour l’action publique, dans l’objectif de limiter le réchauffement climatique.

Un panel de mêmes personnes sera interrogé deux à trois fois par année, au sujet de ses modes de vie et de ses opinions. Un premier questionnaire, consacré à la mobilité, leur est parvenu à fin octobre, sous la forme d’un questionnaire en ligne, annonce mercredi l’EPFL dans un communiqué.

Consommation sous la loupe

Cette enquête sera complétée début 2023 par un suivi GPS d’un quart des participants sur une base volontaire. Une application smartphone recueillera pendant trois semaines l’ensemble de leurs déplacements et mesurera les distances parcourues par modes de transport. La prochaine enquête, prévue au printemps 2023, portera sur les habitudes de consommation alimentaires et non alimentaires.

Ces données étaient jusqu’à présent récoltées de manière non coordonnée, selon l’EPFL. L’objectif est de réunir ces informations et de les traiter de manière exemplaire au niveau scientifique et éthique, explique dans le communiqué Vincent Kaufmann, directeur du Laboratoire de sociologie urbaine et responsable du Panel lémanique.

