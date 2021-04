Votations du 13 juin – «L’usage d’un pesticide doit se faire de façon ciblée» Malgré une philosophie qui tend vers des solutions alternatives contre les ravageurs, le producteur vaudois Pascal Chollet a parfois recours aux méthodes fortes. Reportage. Lucie Monnat

Pour certaines cultures, se passer de pesticides équivaut à une forte perte du rendement. Pascal Chollet inspecte son champ de colza, attaqué par des ravageurs et traité cette année aux phytosanitaires. Florian Cella

Un bourdon vrombissant tourne autour des mains sèches de Pascal Chollet. Le producteur caresse les feuilles jaunies des pousses de blé qui émergent d’un sol crevassé. «On aurait dû arroser, se réprimande-t-il. À trop se concentrer sur le gel, on en oublie la bise. Elle assèche le sol.»

Dans ce domaine familial de la Petite Lignière à Gland, les pommes, le colza, les fraises ou encore les patates affrontent chacun des ennemis différents, entre avaries du climat, ravageurs, herbes envahissantes ou autres maladies. Pascal Chollet est une véritable encyclopédie en la matière, énumérant avec précision chaque nuisible menaçant ses fruits et ses plantes, son comportement et ses effets sur son rendement. «C’est la loi de la nature, et elle n’est pas tendre.»