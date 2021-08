Après trois années de travaux – L’Usine à Gaz voit double Refaite de pied en cap, la salle nyonnaise inaugure ce week-end son espace jumeau et souterrain dédié aux arts vivants. L’écrin impressionne, reste à le remplir. Francois Barras

Creusée à côté de la salle historique de l’Usine à Gaz, le nouvel espace comprend 207 places assises dévolues aux arts vivants. Vanessa Cardoso, 24 HEURES

Saisie en contre-plongée depuis les cintres, la salle 2 est un spectacle à elle seule. Vaste et haute, élégamment ceinturée de bois noir tranchant avec les velours rouges des 200 sièges, elle donne l’impression d’un gigantesque cube anthracite qu’on aurait évidé et niché dans le sous-sol nyonnais. Le nouveau bâtiment qui l’abrite comprend à son rez-de-chaussée un grand espace de restauration, une buvette, des locaux de répétition et, à l’étage, un appartement et toutes les commodités pour des artistes en résidence.

Bienvenue dans le nouvel antre de l’Usine à Gaz agrandie et rénovée! Elle s’est étendue dans la prolongation nord de l’«ancienne» salle, pour l’instant rebaptisée «salle 1», nettoyée de fond en comble et insonorisée. Vendredi, l’ensemble ouvre ses portes au public pour un minifestival de trois jours, après autant d’années de réfection et de construction, pour un coût total de 18 millions de francs.