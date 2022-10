Innovation locale et énergie – L’usine à pellets mobile attire tous les regards La start-up Proxipel de Le Vaud a présenté sa mini-usine itinérante. On s’est pressé pendant trois jours pour découvrir cette technologie porteuse d’espoir. Raphaël Ebinger

Richard Pfister, CEO de Proxipel, présente les pellets fabriqués grâce à la technologie développée pour tenir sur un camion. Derrière, le directeur technique Jean-Yves Girod effectue les réglages nécessaires. CELLA FLORIAN/VQH

Les autorités et les experts en gestion forestière se sont pressés dans un bois en dessus de Begnins. Pendant trois jours, la société Proxipel, basée à Le Vaud, a présenté sa technologie qui permet de transformer en pellets le bois et ses différents sous-produits, comme les branchages. Son CEO Richard Pfister s’est rendu compte de l’intérêt suscité auprès des communes et des acteurs du monde de la sylviculture: «Plus de 150 Municipalités, exploitants forestiers et investisseurs sont venus nous rendre visite. Nous avons aujourd’hui douze entités publiques et privées qui sont sur notre liste d’attente pour l’achat d’un camion. Nous sentons que tout le monde a besoin de pellets.»