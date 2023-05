Quelque 80 emplois supprimés – L’usine Eternit de Payerne cessera sa production Propriétaire d’Eternit, la société Swisspearl Suisse SA va regrouper sa production à Niederurnen (GL) et en Slovénie. Sébastien Galliker

Possédant deux sites de production à Niederurnen et Payerne, l’entreprise Swisspearl va se regrouper sur un seul endroit, ainsi qu’à l’usine d’Anhovo, en Slovénie. JEAN-PAUL GUINNARD

«On nous a demandé de ne pas parler à la presse. Pour l’instant, on n’a pas beaucoup de détails et on n’est sûrs de rien, mais tout le monde craint pour son travail.» Comme d’autres collaborateurs de l’usine Eternit de Payerne, Fernando*, un Portugais vivant dans le chef-lieu, ne souhaite pas s’étendre sur la mauvaise nouvelle communiquée dans la journée par la société Swisspearl Suisse SA. Possédant deux sites de production à Niederurnen (GL) et Payerne, l’entreprise va se regrouper sur un seul endroit, ainsi qu’à l’usine d’Anhovo, en Slovénie. Employant 2400 collaborateurs, elle compte aussi sept autres sites en Autriche, Slovénie, Finlande, République tchèque, Hongrie et Pologne.