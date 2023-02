Prévoyance vieillesse – L’USS annonce un référendum contre la réforme du 2e pilier Pierre-Yves Maillard a annoncé ce mercredi à Blick que l’initiative «Bénéfices de la Banque nationale pour une AVS forte» est interrompue au profit d’un référendum.

La réforme de la prévoyance professionnelle devient la priorité numéro une de l’Union syndicale suisse, selon Pierre-Yves Maillard. KEYSTONE/Valentin Flauraud

L’Union syndicale suisse (USS) interrompt la récolte de signatures pour l’initiative «Bénéfices de la Banque nationale pour une AVS forte». Elle annonce un référendum contre la réforme du 2e pilier, a déclaré son président Pierre-Yves Maillard à Blick-Online.

L’USS aurait eu jusqu’au 24 novembre pour récolter les 100’000 signatures nécessaires à son initiative. Dans l’entretien publié mercredi par le portail Blick, M. Maillard a expliqué que le comité de la faîtière avait décidé le même jour d’interrompre la campagne.

Face aux attaques massives des partis bourgeois contre les rentes, l’USS doit rassembler ses forces et fixer des priorités, a-t-il expliqué. L’attention doit se porter dans un premier temps sur la réforme de la prévoyance professionnelle, malgré les 70’000 signatures déjà récoltées pour l’initiative.

Solution viable plus en vue

C’est pourquoi le président de l’USS a d’ores et déjà annoncé le lancement d’un référendum contre la réforme du 2e pilier, et cela un jour avant n’entame l’examen des divergences au sein de la commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national. Cette commission se réunit jeudi et vendredi matin.

Le conseiller national (PS/VD) estime qu’il n’y a plus aucune chance de trouver une solution viable du point de vue syndical pour la réforme de la prévoyance professionnelle. Il a rappelé qu’il existe un compromis entre les partenaires sociaux, qui avait été repris par la Confédération, mais que les partis bourgeois l’ont balayé.

Avec la proposition du Conseil des États, salariés et employeurs devraient désormais verser 3 milliards de francs de cotisations supplémentaires par an. En contrepartie, le taux de conversion baisserait. La baisse générale des rentes qui s’ensuivrait n’est pas acceptable, a-t-il ajouté.

Insuffisant pour les bas revenus

Aux yeux du Vaudois, les mesures en faveur des bas revenus et des personnes travaillant à temps partiel sont également insuffisantes. Les partis bourgeois du National prévoient en outre une nouvelle détérioration.

Pour le chef de l’USS, avec le changement de taux d’intérêt décidé par la Banque nationale suisse (BNS), la baisse du taux de conversion, déterminante pour le montant des rentes, est tout simplement devenue inutile. Dans ces circonstances, le référendum est clair.

ATS

