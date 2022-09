Opposant à la réforme de l’AVS – L’USS exige de la SSR un temps de parole égal Le syndicat critique la place prévue à la télévision pour une allocution d’un conseiller fédéral avant les votations du 25 septembre et demande la réciprocité.

Pierre-Yves Maillard demande à la SSR de respecter une récente décision de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision en la matière. KEYSTONE

Le comité «2x non à l’AVS 21» doit pouvoir exprimer ses arguments de manière égale à celle du Conseil fédéral. Dans une lettre adressée au président du conseil d’administration de la SSR Jean-Michel Cina, Pierre-Yves Maillard demande de respecter une récente décision de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision en la matière.

Le 1er septembre dernier, l’AIEP a accepté à l’unanimité une plainte critiquant la violation du principe de diversité. Celui-ci prévoit que les émissions ayant un lien avec une votation populaire doivent être équilibrées et impartiales durant la période sensible pour la formation de la volonté, afin de garantir l’égalité des chances des deux camps.

Or avant une votation populaire fédérale, les chaînes de la SSR diffusent toujours une allocution du conseiller fédéral compétent sur le projet. La plainte populaire a fait valoir que la présentation exclusive de l’opinion du Conseil fédéral que pratique systématiquement la SSR était contraire aux principes constitutionnels et au principe de diversité du droit de la radiodiffusion.

S’appuyant sur cette décision, le président de l’Union syndicale suisse demande à M. Cina une réponse urgente au vu de l’importance de l’objet et de l’issue incertaine, dans un sens ou un autre, que laissent présager les sondages.

La SSR attend

Contactée par Keystone-ATS, la SSR veut pour sa part attendre la motivation écrite de la décision de l’AIEP avant de décider d’éventuelles mesures, a indiqué Edi Estermann, responsable du service de presse de la SSR dans sa réponse, mercredi. La SSR est tenue, par son mandat, sa concession et la loi sur la radio et la télévision, de fournir une information équilibrée sur ses chaînes et ses plateformes, rappelle-t-il.

Les allocutions du Conseil fédéral discutées la semaine dernière par l’AIEP se basent sur une tradition qui remonte à 1971. Elles sont largement acceptées sous leur forme actuelle», écrit encore M. Estermann dans sa réponse.

Femmes concernées face caméra

Pour l’USS, l’issue incertaine du vote rend «d’autant plus important le fait que les chaînes de la SSR équilibrent de toute urgence les points de vue et permettent au comité «2x non à AVS 21» de présenter son point de vue dans un format et avec une audience comparable aux allocutions des membres du Conseil fédéral, écrit-elle dans un communiqué adressé à Keystone-ATS.

«Nous pourrions ainsi proposer que des femmes concernées par la réforme et qui risquent de travailler plus longtemps ou toucher moins de rentes s’expriment face à la caméra», propose Pierre-Yves Maillard. Et l’Union syndicale suisse d’ajouter dans sa lettre qu'«il ne serait pas compréhensible que la décision très claire de l’AIEP ne donne pas lieu à un rééquilibrage des points de vue présentés aux électrices et électeurs via les programmes des chaînes de la SSR».

L’AIEP est une commission extraparlementaire de la Confédération. Elle se compose de 9 membres exerçant leur activité à titre accessoire et de trois membres du secrétariat. Elle juge si les diffuseurs suisses de radio et de télévision et les autres services journalistiques de la SSR violent les dispositions relatives au contenu des publications rédactionnelles. Ses décisions peuvent être attaquées auprès du Tribunal fédéral.

