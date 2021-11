Conjoncture en Suisse - L’USS exige des hausses de salaire et refuse les plans d’économie

L’USS exige des hausses de salaire et refuse les plans d’économie

L’USS et son président Pierre-Yves Maillard refusent de faire des «nouveaux cadeaux» aux «privilégiés». (Photo d’illustration)

L’Union syndicale suisse (USS) va lancer une offensive pour des hausses de salaire et de meilleures rentes. Ses délégués ont également décidé vendredi de combattre les «cadeaux fiscaux inacceptables» destinés aux gros revenus et aux grandes fortunes.

Alors que la conjoncture économique est en plein essor, les revenus des ménages font du surplace, dénonce l’USS dans un communiqué. La charge des primes d’assurance-maladie est devenue «de plus en plus insupportable» et les salaires sont à la traîne.