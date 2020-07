Suisse – L’USS exige plus de mesures face à la crise du coronavirus L’Union syndicale suisse estime qu’une augmentation de l’indemnité de chômage partiel est nécessaire pour les travailleurs à faibles revenus. Le syndicat propose également un remboursement des primes de l’assurance-maladie prélevées en trop à la population.

Le président de l’USS demande également de renoncer aux mesures d'économie dans le secteur public et de promouvoir les investissements, notamment dans le secteur de la construction. KEYSTONE

L’USS appelle à prendre des mesures supplémentaires pour faire face à la crise liée au nouveau coronavirus. Elle réclame une hausse des indemnités de chômage partiel pour les travailleurs à faibles revenus. Elle vise également les réserves de l’assurance-maladie.

L’effondrement économique mondial provoqué par la pandémie est sans précédent, a constaté lundi l'Union syndicale suisse (USS) lors d’une conférence de presse. «Jusqu’à présent, nous avons pu éviter une catastrophe sociale. Mais maintenant, les choses doivent s’améliorer pour tout le monde», a déclaré Daniel Lampart, chef économiste à l’USS.

Le syndicat cible avant tout les travailleurs à faibles et à moyens revenus, particulièrement touchés par la crise, le chômage partiel étant le plus répandu dans les secteurs où les salaires sont les plus bas. Selon lui, cette situation a entraîné des pertes de salaire difficiles à assumer pour ce groupe de personnes. L’USS exige donc une augmentation de l’indemnité de chômage partiel pour les travailleurs à faibles revenus, passant de 80% à 100%.

Réserves des caisses maladie visées

Elle s’attaque aussi aux réserves des caisses maladie. Les réserves excédentaires de l’assurance-maladie s’élèvent à plus de quatre milliards de francs. «Pourquoi avons-nous besoin de réserves aussi élevées», s’est interrogé le président de l’USS, Pierre-Yves Maillard.

Le syndicat propose de redistribuer les primes prélevées en trop à la population. «Un remboursement de 500 francs en moyenne par habitant est possible», selon Pierre-Yves Maillard.

L’USS demande également de renoncer aux mesures d'économie dans le secteur public et de promouvoir les investissements, notamment dans le secteur de la construction. Elle appelle en outre à stimuler les activités culturelles et à prolonger la période d’indemnités du chômage pour éviter une hausse massive du nombre de chômeurs.

( ATS/NXP )