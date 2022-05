Grève féministe du 14 juin – L’USS lance la mobilisation pour une véritable égalité Appuyées par l’Union syndicale suisse, les femmes réclament des rentes suffisantes, en lieu et place du relèvement de leur âge de départ à la retraite.

Les syndicalistes ont souligné qu’il n’y a eu «quasiment aucun progrès» depuis la grève des femmes de 2019 (image d’illustration). KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

L’Union syndicale suisse (USS) a lancé lundi la mobilisation en vue de la grève féministe du 14 juin. Quatre femmes syndicalistes ont exprimé leur frustration sur la Place fédérale, exigeant une véritable égalité ainsi qu’un plus grand respect pour leur travail.

Ces femmes ont notamment rappelé qu’il n’y avait eu «quasiment aucun progrès» depuis la grève des femmes de 2019, selon un communiqué de l’USS. Au contraire, la discrimination salariale entre femmes et hommes persiste et l’écart de rente des femmes reste «choquant».



Un tiers de rente en moins

«Nous, les femmes, recevons en moyenne un tiers de rente en moins», souligne ainsi Ursula Mattmann, retraitée. Avec AVS21, le Parlement a pourtant voté un «démantèlement des retraites» sur le dos des femmes. La réforme sera soumise au peuple le 25 septembre prochain.

Se trouvant, elle, au début de son parcours professionnel, Elena Marti est également déçue: «Les femmes continuent de gagner trop peu et d’avoir de médiocres conditions de travail», constate cette éducatrice de l’enfance.

Marie-Odile Heim, infirmière, dénonce ses horaires de travail irréguliers et la pénibilité physique de sa profession. «À quoi s’ajoute la majeure partie du travail de soins non rémunéré. De nombreuses femmes sont déjà épuisées à 60 ans. Il est impossible de continuer jusqu’à 65 ans, voire 66 ou 67 ans», estime-t-elle.

La seule pensée des projets de «démantèlement social» en discussion au Parlement fait s’étrangler de rage Clotilde Pinto, vendeuse: «Nos rentes sont déjà trop basses aujourd’hui! La retraite anticipée est un luxe que nous ne pouvons pas nous offrir comme nos chefs. Les réductions de rentes prévues sont un véritable affront fait aux femmes.»

Des rentes suffisantes pour vivre

Le 14 juin, les femmes demanderont des rentes suffisantes pour vivre, en lieu et place du relèvement pour elles de l’âge de la retraite de 64 à 65 ans. L’heure est à une véritable égalité, au niveau des salaires et du travail non rémunéré, dit aussi l’USS.

Des actions et des manifestations sont prévues à l’appui de ces revendications dans toute la Suisse.

ATS

