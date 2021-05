1er Mai – L’USS sur le front pour la journée des travailleurs et travailleuses Des actions syndicales, qui se feront dans le respect des règles sanitaires, sont prévues ce samedi dans toute la Suisse à l’occasion de la Fête du travail.

Différentes actions syndicales sont prévues samedi en Suisse pour la Fête du travail. Elles se feront dans le respect des règles sanitaires, promet l'Union syndicale suisse. Ici, une photo d’avant la pandémie, à Genève le 1er mai 2018 (archives). KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

A l’occasion du 1er Mai, l’Union syndicale suisse réclame «un nouveau départ social». La pandémie du coronavirus a mis en lumière et accru les inégalités, rappelle-t-elle. Des actions syndicales sont prévues ce samedi dans toute la Suisse.

Des centaines de milliers de salariés ont été et sont encore frappées par des licenciements ou doivent craindre pour leur emploi, écrit l’USS sur son site. Les personnes les moins bien payées sont celles qui souffrent le plus des conséquences la crise du coronavirus.

Cette année, la Journée internationale des travailleurs et des travailleuses est donc placée sous le signe de cette nouvelle réalité: les conditions de travail et la sécurité du revenu ont désormais encore plus d’importance.

Inégalités

Avec le chômage partiel et le chômage tout court, les baisses de revenu ont été cruelles. Les salariés aux plus hauts salaires ont par contre pu accroître leur fortune. Les syndicats exigent donc une reprise pour les travailleuses et travailleurs – avec le plein emploi, de meilleurs salaires et des retraites plus sociales. Comme le dit le slogan du 1er Mai 2021, le moment est venu «Pour un nouveau départ social!»

Contrairement à l’an dernier, des actions sont cette fois prévues dans la rue, notamment à Genève et Lausanne, et dans des secteurs particulièrement touchés par la crise. Une quarantaine de manifestations ou événements sont prévus, avec des plans de protection et dans le respect des restrictions sanitaires. Les festivités traditionnelles ont en revanche été annulées dans la plupart des cantons.

À partir de 13h00, l’USS diffusera en streaming depuis son studio de Zurich une émission avec des instantanés auprès des différentes actions prévues dans les régions du pays. Parmi les intervenants figurent la conseillère fédérale socialiste Simonetta Sommaruga, le président de l’USS Pierre-Yves Maillard et le coprésident du Parti socialiste Cédric Wermuth.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.