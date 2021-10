L’invité - L’utopie d’une éducation humaniste pour tous

L’ouverture de la nouvelle année scolaire pourrait être l’occasion pour réfléchir sur la nature du système éducatif du monde moderne et les possibles liens avec certains maux qui gangrènent notre société matérialiste athée: suicide des jeunes et dépression, maltraitances, sexisme et homophobie, violences conjugales et harcèlements variés, incivilités et addictions, irrespect de la vie d’autrui.

En effet, depuis quelques décennies, nous vivons une période historique caractérisée par une crise évidente de légitimité et de crédibilité des piliers de l’ancienne société patriarcale: la famille et l’école, la politique et l’autorité publique, le religieux.

«On se contente de survivre en érigeant l’économie et la santé physique comme biens suprêmes de l’existence humaine!»

L’effondrement de ces points de repère traditionnels a laissé la place à l’individualisme exacerbé du «moi, je» et au relativisme, qui donne comme mesure ultime uniquement son propre ego. Nous naviguons en plein délire d’immortalité, au sein d’une société qui ne sait plus où sont le bien et le mal. Un monde sans transcendance, vide de valeurs et d’idéaux supérieurs, pauvre en morale et en éthique s’est fait jour. On se contente de survivre en érigeant l’économie et la santé physique comme biens suprêmes de l’existence humaine!

Ce modèle culturel a créé un désert rationaliste où seuls le savoir-faire et les compétences comptent. Éduquer équivaut désormais à assimiler des connaissances intellectuelles et à préparer l’entrée dans le monde du travail. Privés d’une véritable éducation humaniste, nombreux sont ceux qui s’enlisent dans un monde artificiel de violence et d’indifférence.

Le système éducatif à tous ses échelons semble être peu concerné par le bien-être du corps, de l’âme et de l’esprit, ignorant totalement la maturation intérieure de l’être humain. «Le bourrage de crâne» scientiste n’est d’aucune aide pour gérer les difficultés de la vie et le monde affectif, émotionnel et spirituel des individus.

Selon la pédagogue italienne Maria Montessori, «l’enfant n’est pas un vase que l’on remplit mais une source qu’on laisse jaillir». Aujourd’hui, le déséquilibre flagrant au niveau de la formation scolaire, entre science et conscience, matière et esprit, génère une jeunesse déboussolée, des adultes souvent immatures, à la merci des illusions et de leurs pulsions.

Élévation des consciences

Il est urgent de remettre l’homme et ses besoins fondamentaux au centre de projets de formation qui favorisent non seulement le fonctionnement du système de consommation, mais aussi l’épanouissement des personnalités et l’élévation des consciences humaines. L’homme a besoin d’un horizon de sens, d’outils pour la connaissance et la réalisation de soi, d’expérimenter le Beau, le Juste et le Vrai, de partir à la recherche de l’essentiel et de la vraie liberté.

«Donnez des valeurs intérieures à vos enfants afin qu’ils puissent changer la société et résister ainsi au projet de la globalisation de tous les cerveaux», écrivait l’auteur italien Tiziano Terzani dans «Un’idea di destino».

Emanuele Alfani Afficher plus Théologien Florian Cella

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.