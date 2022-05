Mobilité de demain – Lutry enterre l’idée d’un téléphérique urbain La Municipalité renonce à tirer un câble entre le Bourg et les hauts. L’impact sur les parcelles privées et le paysage est jugé rédhibitoire. Romaric Haddou

Plusieurs villes européennes ont opté pour un téléphérique urbain, comme ici Grenoble, en France. GETTY IMAGES

À l’époque déjà, le syndic Charles Monod avait calmé le jeu. L’idée d’un téléphérique urbain pour résoudre les problèmes de desserte entre le Bourg de Lutry et les hauts de la commune était en cours d’évaluation mais il ne fallait pas s’enflammer.

Un an et demi plus tard, Kilian Duggan a manqué sa réélection et la Municipalité annonce qu’elle renonce à un transport public par câble. L’étude de faisabilité montre qu’un tel aménagement «serait techniquement possible» mais qu’il «n’apporterait qu’une réponse partielle aux problèmes futurs de mobilité et impacterait fortement le paysage de la commune». Trois stations étaient envisagées au Grand-Pont, à la Conversion et à La Croix