Politique de la jeunesse – Lutry fait voter ses ados pour cerner leurs envies La Ville questionne 350 élèves sur la mobilité et les loisirs. Les réponses orienteront l’action municipale. Romaric Haddou

L’idée d’un skatepark, comme ici à Yverdon, a été émise par les jeunes de Lutry lors d’une première consultation. La Municipalité entend actualiser et préciser les besoins. Olivier Allenspach

Cette semaine, Lutry pensait organiser ses premières Assises de la jeunesse. Sept rencontres entre adolescents, autorités et acteurs du milieu pour «poser les premiers jalons d’une politique communale de la jeunesse», écrivait la Municipalité. La pandémie en a décidé autrement, reportant le projet à 2021. La Ville a toutefois réussi à se rabattre sur une autre action aux objectifs similaires.

Ce vendredi 20 novembre, pour la Journée internationale des droits de l’enfant, 350 élèves âgés de 12 à 16 ans sont appelés aux urnes. «En 2019, nous avons mené un sondage auprès des jeunes pour savoir à quel point la Commune parvient à les satisfaire, rappelle la municipale Claire Glauser. Aujourd’hui, nous reprenons les résultats de cette consultation et les soumettons au vote pour les actualiser et les préciser.»

Les élèves devront par exemple indiquer s’il préfère un skatepark, un espace de rencontre ou des aménagements au bord du lac, des propositions qui étaient ressorties du premier coup de sonde. «On se rend compte qu’ils ont notamment besoin d’un lieu pour se rencontrer, mais également d’être moins dépendants de leurs parents pour se déplacer», rapporte Claire Glauser. Raison pour laquelle le questionnaire est orienté loisirs et mobilité.

«C’est aussi une initiation à la vie civique. Nous voulons dire aux jeunes qu’ils peuvent influer sur les choses, que nous avons beaucoup de chance d’avoir le droit de vote et qu’il faut l’utiliser.» Claire Glauser, municipale chargée de la Jeunesse à Lutry

Le matériel de vote a été conçu pour l’occasion et distribué aux élèves de la 8P à la 11S durant la semaine. Vendredi, les scrutateurs participeront au dépouillement sous la supervision du Bureau du Conseil et à 15 heures le président du Conseil annoncera les résultats au Collège de la Croix. Le syndic Charles Monod s’exprimera aussi sur la volonté de la Commune de mettre en place une politique de la jeunesse. «C’est aussi une initiation à la vie civique. Nous voulons dire aux jeunes qu’ils peuvent influer sur les choses, que nous avons beaucoup de chance d’avoir le droit de vote et qu’il faut l’utiliser», souligne Claire Glauser.

La Municipalité garantit que l’initiative débouchera sur des résultats concrets. «Certaines choses pourront se mettre en place dès le printemps prochain, d’autres un peu plus tard, car elles demanderont des infrastructures plus importantes. Des pistes de réflexion existent déjà et pourront être mises en œuvre dans un proche avenir.» Cette votation, comme le projet initial d’Assises de la jeunesse, traduit la volonté de la Ville de s’engager davantage en faveur de ses adolescents. L’engagement, le 1er juin dernier, d’un délégué à la Jeunesse et à la Cohésion sociale s’inscrit dans cette logique.