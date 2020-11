Désengorger l’A9 – Lutry milite pour une nouvelle autoroute enterrée à Lavaux La Commune juge «inacceptable» la décision de l’OFROU, soutenue par le Canton, de miser sur le rail pour soulager l’axe Lausanne-Montreux-Lutry. Romaric Haddou

Dans le futur, le désengorgement de l’autoroute A9 passera par le développement du rail et non par de grands projets routiers, annonçaient la Confédération et le Canton en septembre. Lutry n’y croit pas. KEYSTONE

Lutry estime que la santé de sa population est «méprisée» par l’Office fédéral des routes (OFROU) avec l’assentiment du Conseil d’État vaudois. La Commune réagit avec virulence à la décision, communiquée mi-septembre, de miser sur le trafic ferroviaire pour désengorger l’autoroute A9, entre Villars-Sainte-Croix et Montreux à l’horizon 2050. Au terme de six années d’études, l’OFROU avait indiqué que la partie centrale du tronçon, Belmont - La Veyre, «ne donnera lieu à aucun projet». Plusieurs options étaient à l’étude: élargissement à trois voies ou construction de nouveaux tronçons, essentiellement en tunnel, avec suppression ou non du tracé existant. Le rapport coût-efficacité est finalement jugé défavorable. Des conclusions partagées par le Canton qui a immédiatement annoncé que la solution viendrait du rail, via de nouvelles liaisons et l’augmentation des cadences.