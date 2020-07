Offre d’été pour les enfants – Lutry mobilise ses sociétés pour lancer un centre aéré Des activités sportives et artistiques seront proposées durant la semaine qui précède la rentrée. Romaric Haddou

Image d’illustration. KEYSTONE

Les enfants de Lutry auront de quoi se défouler jusqu’au bout de l’été. Du 17 au 21 août, la Commune organise pour la première fois un centre aéré avec le concours d’une douzaine de sociétés locales. Une offre sportive et artistique à l’intention des enfants de 1 à 15 ans. Les programmes, différenciés selon les âges, prévoient des activités à la demi-journée et des propositions parents-enfants pour les plus petits. Les participants de plus de 7 ans passeront par exemple d’une sortie à la rame avec le bateau de sauvetage à un atelier webradio, puis à une initiation à l’athlétisme et à la construction d’une pompe solaire. Ils seront encadrés par des adultes. Les plus jeunes et leurs parents pourront, quant à eux, s’essayer à la construction de cabanes, à la création de parcours d’obstacles et aux jeux d’adresse sous l’œil de psychomotriciennes.

«C’est un projet pilote mis sur pied avec notre nouveau délégué à la jeunesse. Nous essayons durant une semaine et, si tout se passe bien, nous pourrons développer le concept l’an prochain, indique la municipale Claire Glauser. Il nous semblait important de faire quelque chose pour les enfants de Lutry, puisque les écoliers n’ont pas pu bénéficier de la médiation normalement organisée dans le cadre du festival La Folle Semaine à cause de la crise sanitaire. Les camps de la colonie de vacances étaient aussi menacés, mais ils ont finalement lieu.»

«Nous essayons durant une semaine et, si tout se passe bien, nous pourrons développer le concept l’an prochain» Claire Glauser, municipale à Lutry

Le centre aéré peut accueillir 85 enfants, sachant qu’à partir de 7 ans il est impératif de s’inscrire pour la semaine entière. Le tarif est de 50 francs par jour, soit 250 francs pour l’entier du programme. «La Commune assumera les frais qui ne sont pas couverts par les inscriptions, notamment pour payer les moniteurs. Le budget définitif n’est donc pas arrêté, sachant qu’il y a aussi du bénévolat au sein des sociétés locales», explique Claire Glauser.