Canton de Vaud – Lutry: trois week-ends de travaux au tunnel de Bertholod La démolition de la voûte du tunnel de Bertholod à Lutry (VD) entraînera l’interruption du trafic ferroviaire, qui sera remplacé par des bus entre Lausanne et Vevey.

L’assainissement du tunnel de Bertholod, à Lutry, est en cours depuis l’automne 2018. Les CFF vont procéder à la démolition de sa voûte les week-ends du 29-20 août et du 12-13 septembre. CFF

Les CFF vont procéder à la démolition de la voûte du tunnel de Bertholod à Lutry (VD) les week-ends du 29-30 août et du 12-13 septembre. Un troisième week-end, du 17 au 19 octobre, sera consacré à d’importants travaux à Cully. Le trafic sera totalement interrompu et les trains remplacés par des bus entre Lausanne et Vevey.

Ce chantier nécessite le remplacement des trains par des bus entre Lausanne et Vevey les samedis dès 0h30 jusqu’au premier train des lundis matin. Les horaires seront modifiés et il faudra compter jusqu’à une demi-heure de temps de parcours supplémentaire en trafic Grandes lignes, ont communiqué les CFF lundi.

L’assainissement du tunnel de Bertholod dont la galerie date de 1861 est en cours depuis l’automne 2018. Une nouvelle structure plus large et plus haute a été construite autour de l’ouvrage historique.

Le week-end prochain et celui du 12-13 septembre, les CFF démoliront l’ancienne galerie, longue de 136 mètres. Après démontage des lignes de contact, des protections seront posées sur les voies. Puis la voûte sera démolie – à raison d’une moitié par week-end – au moyen d’engins de chantier munis de marteaux-piqueurs.

80 ouvriers

En tout, quelque 6000 mètres cubes de gravats, pour un poids d’environ 9600 tonnes, seront évacués par route. Plus de 80 ouvriers seront engagés sur l’opération, avec l’aide de huit pelles mécaniques et six «dumpers». La démolition de la voûte puis la remise en état des voies se fera à chaque fois dans un laps de temps de 52 heures.

En parallèle, les travaux d’adaptation des installations ferroviaires de la gare de Cully seront menés pendant les deux premiers week-ends. Le troisième permettra la pose du nouveau passage inférieur de la Corniche, ainsi que divers travaux de drainage et de bourrage.

La fin du projet du tunnel de Bertholod est prévue pour le printemps 2021. Le budget se monte à environ 19 millions de francs.

