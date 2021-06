Environnement menacé à Neuchâtel – Lutte contre le littering pour préserver l’eau du lac La pollution étouffe nos lacs. Plusieurs associations ainsi que la Ville de Neuchâtel se sont entendues pour une nouvelle action de lutte contre ce fléau, suscitant l’intérêt ailleurs, comme à Lausanne par exemple.

Des pompiers plongeurs, accompagnés de bénévoles de PurLac, ont retiré de nombreux déchets du lac au port de Neuchâtel. KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Neuchâtel veut lutter contre les déchets sauvages au bord du lac durant la saison estivale. La Ville collabore avec les associations «PurLac» et «En vert et contre tout» pour mener des actions de sensibilisation et de nettoyage.

Pour lutter contre le littering, qui a pris de l’ampleur ces dernières années, «donner des amendes» ne suffit pas, a expliqué jeudi Mauro Moruzzi, conseiller communal de Neuchâtel. «La prévention et la médiation sont très importantes et ne peuvent pas être le fait que des services publics, c’est pourquoi la Ville est très reconnaissante de la collaboration avec les acteurs citoyens.»

Avec le Covid-19 et la fermeture des restaurants, le nombre de déchets sauvages au bord du lac a augmenté, a ajouté Mauro Moruzzi. Selon lui, «la situation n’était pas hors de contrôle, mais elle nous occupe et nous préoccupe».

Les associations «PurLac» et «En vert et contre tout» ont «mille et une idées pour mobiliser les bonnes volontés et susciter les bons réflexes auprès de la population», a ajouté la Ville. Concours d’images et de vidéos auprès de la population, ramassages spontanés de déchets, sensibilisation auprès des jeunes et nettoyage des eaux du port.

PurLac, avec ses plongeurs, organise chaque année depuis dix ans une opération de nettoyage. Jeudi, ses bénévoles se sont associés aux pompiers de la Ville pour nettoyer les eaux du port. Un vélo et un tonneau d’une ancienne infrastructure ont notamment été retirés. En 2018, lors d’une opération de nettoyage, 5,7 tonnes de déchets avaient été sorties du lac au port.

Intérêt de Lausanne

Dans leur lutte contre le littering, les deux associations ont eu l’idée d’installer à proximité de 500 grilles d’égout en ville, des clous gravés d’un poisson dans les flots avec l’inscription «Ne rien jeter dans les grilles, le lac commence ici». 500 nouveaux clous seront installés prochainement, au gré de projets d’assainissement.

Au total, la commune fusionnée de Neuchâtel compte 7000 grilles d’égout, il n’y en aura donc pas partout. «D’autres communes de la région se sont montrées intéressées, tout comme la Ville de Lausanne, qui envisage un partenariat», a expliqué Guillaume Thorens, ingénieur communal adjoint.

Cette opération veut montrer que chaque petit geste compte. «C’est une petite fierté neuchâteloise. Souvent, la population ne sait pas que l’eau sous les grilles mène directement au lac. Ce clou permet d’interroger et de rendre visibles les grilles d’égout», a déclaré Leïla Rölli de l’association «En vert et contre tout».

Lors d’une opération en 2017 de ramassage de mégots de cigarettes au bord du lac, 50 bénévoles en avaient ramassé 46’000 en l’espace de deux heures, a ajouté Leïla Rölli.

La Ville peut aussi compter dans sa lutte contre le littering sur Le Parlement des jeunes. Ce dernier a demandé l’installation de conteneurs à alu sur les Jeunes-Rives, ce qui a été réalisé récemment. Plusieurs de ses membres participent aussi au ramassage de déchets à minuit le week-end. Ils entrent également en dialogue avec les fêtards, en lien avec les médiateurs urbains et les agents de sécurité publique.

ATS

