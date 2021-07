Nouveau record de Suisse de slackline – Lyell et ses amis ont marché dans l’air au-dessus du col de Jaman Le funambule professionnel veveysan a réalisé la semaine passée un exploit sportif recelant par ailleurs une forte dimension émotionnelle. Sylvain Muller

Lyell Grünberg dans les airs la semaine passée, quelque part entre la Dent-de-Jaman et l’arête des Verraux Slackline Guy – ldd

Slackliner professionnel, le Veveysan Lyell Grünberg avait défrayé la chronique en juin 2019 en s’offrant une petite balade dans les airs pas tout à fait légale, au-dessus de l’arène de La Fête des Vignerons.

Deux ans plus tard, le jeune homme de 23 ans vient de reprendre de la hauteur – 150 mètres précisément – pour s’offrir une spectaculaire traversée au-dessus du col de Jaman.

Record de Suisse

Cette virée entre la Dent-de-Jaman et l’arrête des Verraux lui a permis de battre son record personnel de distance. Mais aussi et surtout d’établir un nouveau record de Suisse de highline avec 915 mètres de long, soit une bonne centaine de plus que le dernier.